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    Yeniasır TV Gündem 6 Mart 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı

    6 Mart 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı

    Giriş Tarihi: 06.03.2021, 20:00

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

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