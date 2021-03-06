Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.
6 Mart 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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