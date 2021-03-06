6 Mart 2021 Cumartesi koronavirüs tablosu açıklandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/6-mart-2021-cumartesi-koronavirus-tablosu-aciklandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.