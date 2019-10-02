64 yıllık Ege Üniversitesi yenilenecek

İzmir'in köklü kurumlarından 64 yıllık Ege Üniversitesi Hastanesi baştan aşağı yenilenecek. Hastanede yaşanan sorunlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi ve Başkan Erdoğan'ın talimatı ile İzmir'İn en önemli hastanelerinden olan Ege Üniversitesi Hastanesi 2020 yılı itibariyle yenilenmeye başlayacak.
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