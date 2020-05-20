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    65 yaş ve üstü için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli haber

    Giriş Tarihi: 20.05.2020, 18:00

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, 65 yaş üzeri için 1 aylık seyahat izni açıklaması geldi. Bakan Koca, ''Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda; 65 yaş üzeri büyüklerimiz memleketlerine gitme noktasında, sabit bir yere gittiğinden eminsek , sağlık açısından herhangi sorunları yoksa. İlgili kaymakamlıktan bir aylık tek yönlü gidiş kaydı olmak şartıyla bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.'' dedi.

    65 yaş üstü büyüklerimiz bu dönemde çok büyük fedakarlık gösterdiler. Bu dönemde en çok uyum gösteren , hassasiyet gösteren büyüklerimiz oldu. Gençlerimiz de hassasiyet gösterdi. Toplumun 83 milyonu bu dönemde hassasiyet konusunda olması gerekeni yaptığı kanaatindeyim. 65 yaş üzeri büyüklerimizle ilgili Sn. Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. 65 yaş üzeri büyüklerimize , küçük bir müjdemiz olacak. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda; 65 yaş üzeri büyüklerimiz memleketlerine gitme noktasında, sabit bir yere gittiğinden eminsek , sağlık açısından herhangi sorunları yoksa. İlgili kaymakamlıktan bir aylık tek yönlü gidiş kaydı olmak şartıyla bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.

    Bu hareketliliği sağlayan bir unsura dönmemeli, olabildiğince kontrollü bir geçişin sağlanması. Gidilen yerin sabit olması, aile hekimliği tarafından takip edilmesi, sabit noktada evden dışarı çıkmama konusunda izole edilebilmelerinden emin olmalıyız. Bu hareketliliğin yoğun olmamasını önemsiyoruz. Daha kontrollü daha uygun bir mekan söz konusu ise buraya geçişi sağlamak için yaklaşım içinde olunmuş olacak.

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