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    Yeniasır TV Gündem 7 ilde orman yangını! 3 bakandan canlı yayında açıklama

    7 ilde orman yangını! 3 bakandan canlı yayında açıklama

    Giriş Tarihi: 29.07.2021, 16:51

    Türkiye'nin 7 ilinde orman yangını kabusu sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor.3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz. Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var." dedi.

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