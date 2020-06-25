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    Yeniasır TV Gündem 81 il valiliğine gönderildi! 65 yaş üstüne tatil izni

    81 il valiliğine gönderildi! 65 yaş üstüne tatil izni

    Giriş Tarihi: 25.06.2020, 11:32

    İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü için valiliklere yeni genelge gönderdi. Genelgeye göre; 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek. 65 yaş ve üzerindekilerin Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.

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