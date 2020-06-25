İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü için valiliklere yeni genelge gönderdi. Genelgeye göre; 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek. 65 yaş ve üzerindekilerin Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.
81 il valiliğine gönderildi! 65 yaş üstüne tatil izni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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