81 il valiliğine gönderildi! 65 yaş üstüne tatil izni

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/81-il-valiligine-gonderildi-65-yas-ustune-tatil-izni" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü için valiliklere yeni genelge gönderdi. Genelgeye göre; 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek. 65 yaş ve üzerindekilerin Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak.