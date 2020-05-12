Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak? Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
9 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Ramazan Bayramı için karar nedir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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