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    9 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Ramazan Bayramı için karar nedir?

    Giriş Tarihi: 12.05.2020, 12:47

    Mayıs ayının normalleşme sürecinin hazırlık aşaması olacağı netleşti. Bayrama kadar her hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ama asıl bayramdan sonra ne olacak? Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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