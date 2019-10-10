90 bin camide Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

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Fırat'ın doğusunda PKK'nın oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu yok etmek için Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz için Diyanet İşleri Başkanlığı'nca sabah namazında yurt genelindeki 90 bin camide Fetih Suresi okunup dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusuna havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyon kapsamında havadan savaş uçakları terör örgütü PYD/PKK mevzilerini yoğun bombardıman altına aldı. Gece saatlerinde de karadan komandolar harekat başlatarak ilerlemeye başladı.

CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki yaklaşık 90 bin camide Fetih Suresi okunup dua edildi. Çamlıca Camii'nde Fetih Suresi'nin okunması havadan görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken İstanbul' da harekat nedeniyle tüm camilerde sela okundu. Harekat nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde aynı anda sela okundu.

AKÇAKALE VE CEYLANPINAR'DA DA SELA VE DUALAR OKUNDU

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde tüm camilerde sela ve Fetih Süresi okundu. Camilerde, askerlerimizin başarısı için de dualar edildi.