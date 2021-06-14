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    ABD Başkanı ile görüşen Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yararlı ve samimi bir görüşme oldu

    Giriş Tarihi: 14.06.2021, 21:29

    Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın tüm dünyanın merakla beklediği görüşmesi sona erdi. Görüşme 50 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, "Zirve vesilesiyle ABD Başkanı Biden'la az evvel bir araya geldik. Uzun yıllara dayalı dostluğumuzun bulunduğu Biden'la kapsamlı bir görüşmede bulunduk. Etkin işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz bölgelerde sayın Biden ve ekibiyle görüştük. Doğrudan diyalog kanallarını koruma konusunda mutabık kaldık. Neticede son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda saygı ve çıkara dayalı verimli bir işbirliğini başlamasına yönelik olduğunu görüyoruz." dedi.

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