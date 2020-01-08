TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in arasında ikili görüşme gerçekleşti. Tarihi zirvede Başkan Erdoğan ve Putin, ABD-İran gerilimi ile Suriye ve Libya konularını ele aldı
ABD-İran gerilimi sonrası Başkan Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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