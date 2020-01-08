ABD-İran gerilimi sonrası Başkan Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/abd-iran-gerilimi-sonrasi-baskan-erdogan-ve-putin-arasinda-kritik-gorusme" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in arasında ikili görüşme gerçekleşti. Tarihi zirvede Başkan Erdoğan ve Putin, ABD-İran gerilimi ile Suriye ve Libya konularını ele aldı