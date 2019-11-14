ABD'deki kritik zirveyi hedef aldı! Firari hain Can Dündar’dan kirli algı operasyonu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/abddeki-kritik-zirveyi-hedef-aldi-firari-hain-can-dundardan-kirli-algi-operasyonu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki tarihi zirve, Türkiye düşmanlarını rahatsız etti. Can Dündar başta olmak üzere bazı kesimler görüşmeden bir fotoğraf paylaşarak "Çavuşoğlu neden ayakta?" yorumuyla Türkiye'nin diplomatik zaferini hedef almak istediler. Algı operatörlerinin ucuz oyunu, fotoğrafın gerçeğinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile oldukça verimli bir toplantı geçirdi. Erdoğan-Trump görüşmesi tüm dünyada yakında takip edilirken, yabancı basın tarihi zirveyi "Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini elde edemedi" şeklinde yorumladı.



TÜRKİYE DÜŞMANLARINI RAHATSIZ ETTİ

Söz konusu zirvede Erdoğan'ın gerek ekonomi gerek siyasi alanda Türkiye'nin duruşunu kararlı bir şekilde ortaya koyması ve gerçekleri tüm dünyaya haykırması Türkiye düşmanı bazı çevreleri rahatsız etti.



"ÇAVUŞOĞLU AYAKTA" ALGISI

Başta Can Dündar olmak üzere bazı kesimler, tarihi zirveden bir kareyi paylaşarak Çavuşoğlu'nun "ayakta olmasını" sözde diplomatik bir mesaj olarak lanse edip algı yaratma peşine düştüler.