ABD'den sevindiren haber! Koronavirüsün aşısı bulundu mu?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/abdden-sevindiren-haber-koronavirusun-asisi-bulundu-mu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tüm dünya koronavirüs aşısını bulmak için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ABD'de sevindiren bir haver geldi. ABD'li ilaç şirketi Moderna geliştirdiği, "mRNA-1273" adı verilen potansiyel yeni tip koronavirüs aşısı için üçüncü aşama klinik denemelere başladı.