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    ABD'den sevindiren haber! Koronavirüsün aşısı bulundu mu?

    Giriş Tarihi: 13.06.2020, 12:55

    Tüm dünya koronavirüs aşısını bulmak için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ABD'de sevindiren bir haver geldi. ABD'li ilaç şirketi Moderna geliştirdiği, "mRNA-1273" adı verilen potansiyel yeni tip koronavirüs aşısı için üçüncü aşama klinik denemelere başladı.

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