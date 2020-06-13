Tüm dünya koronavirüs aşısını bulmak için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda ABD'de sevindiren bir haver geldi. ABD'li ilaç şirketi Moderna geliştirdiği, "mRNA-1273" adı verilen potansiyel yeni tip koronavirüs aşısı için üçüncü aşama klinik denemelere başladı.
ABD'den sevindiren haber! Koronavirüsün aşısı bulundu mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.