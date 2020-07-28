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    ABD'nin 'Osman Kavala' çağrısına yanıt

    Giriş Tarihi: 28.07.2020, 12:32

    Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimden tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılma talebine cevap verdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye bir hukuk devletidir, hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez." ifadelerine yer verildi.

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