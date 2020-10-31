İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarmaları hızla devam ederken enkaz altında kalan Günay'ın arama kurtarma ekipleriyle olan diyalogu kameralara yansıdı. Günay'ın "Abi gitme, bacaklarım çok acıyor" sözleri izleyenlerin yüreklerini burktu.
İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında enkaz altında kalan Günay'ın arama kurtarma ekipleriyle olan konuşması kameralara yansıdı. Günay'ın arama kurtarma görevlisine "Abi gitme" demesi yürekleri acıttı.
Abi gitme! Günay enkazdan çıkarılmayı bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.