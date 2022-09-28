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    Yeniasır TV Gündem Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Sağlıkta bir dev yatırım daha

    Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Sağlıkta bir dev yatırım daha

    Giriş Tarihi: 28.09.2022, 15:31

    Son dakika... Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın ise ikinci şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Türkiye'nin sağlık turizmine de önemli katkı yapması beklenen hastane 4 bin 50 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Başkan Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Adana'daki sahra hastanesi üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Ne yaptı bu CHP? Adana'da hali, şehir hastanesi diye benim milletime kasmaya çalıştılar. Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal oranın açılışını yapmaya gitti. Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur" ifadelerini kullandı.

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