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    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül koronavirüs tedbirlerini açıkladı

    Giriş Tarihi: 13.03.2020, 19:29

    Son dakika haberi; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, tedbirlerle ilgili konuştu "Açık ve kapalı görüşmeler iki hafta ertelenmiştir." ertelendiğini söyledi. İşte o açıklamalar.

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün koronavirüs tedbirleri ile ilgili konuştu;

    Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun yaptığı tüm çalışmalar gerçekten milletimizin takdirine şayan olmuştur. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tüm önerileri de Adalet Bakanlığımızca uygulanmıştır. Adalet Bakanlığımıza bağlı kurumlar bu hizmetlerle ilgili önerileri sizlerle paylaşacağız. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan toplantıda ne tür önlemlerin alınacağı masaya yatırılmıştı. Olayın başından itibaren tüm tedbirler alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Eylem planı gün gün her aşaması güncellenerek uygulamaya devam edilecektir. Nisan sonuna kadar yurt dışı ziyaretlerin, toplantıların iptal edilmesi kararı alınmıştı. Özellikle ceza infaz kurumlarında her türlü ted birlerle birlikte bugün Bilim Kurulu'nun almış olduğu tavsiye kararları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ceza infaz kurumuna girmeden önce ilk kabul raporlarıyla birlikte hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması, sağlık muayenesinden geçip tedavileri yapıldıktan sonra alınması söz konusu. Solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporları olanların belirli bir alınacaktır. Ceza infaz kurumundan ayrılıp tekrar infaz kurumuna dönenler için aynı usüllere tabi tutulmuştur.

    GÖRÜŞLER ERTELENDİ

    Açık ve kapalı görüşmeler iki hafta ertelenmiştir. Zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla görüşmelerin yapılması uygun mülahaza edilmiştir. 2 hafta süreyle açık cezaevinde kalanların özel izin hakları ertelenmiştir. Bu süreç bittikten sonra izin hakları tekrar verilecektir. Şu anda tüm vatandaşlarımızın sağlığı hepimiz için en öncelikli konudur.

    Cezaevlerindeki çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odaları da 2 hafta süreyle ertelenmiştir. Aynı koğuş içinde bulunan mahkumların sosyal aktiviteleri devam edecek diğer koğuşlardaki mahkumlarla ortak aktiviteleri 2 hafta boyunca ertelenmiştir. Ceza infaz kurumuna nakillerle ilgili 2 hafta süreyle ertelenmiştir. Güvenlik ve hastalık durumları dışında ertelenmiştir. Duruşma ve diğer adli işlemler konusunda ivedi özelliği bulunmayan konularda yargı mensupları tarafınca paylaşılması Bilim Kurulumuzun tavsiyesi olarak öne çıkmıştır. Tüm bu tedbirler halkımızın müsterih olması adın alınan önlemlerdir.

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