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    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den canlı yayında infaz düzenlemesi açıklaması

    Giriş Tarihi: 20.03.2020, 15:48

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül cezaevlerindeki koronavirüs önlemleri hakkında önemli açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Açık görüşler sona erdirildi. Mahkumlara ücretsiz dezenfektan verilmektedir. Maske ve eldiven tedarikleri Bilim Kurulu önerilerine göre yapılmıştır. Tüm mahkum ve tutuklulara yönelik sağlık önlemleri alınmaktadır. Cezaevlerimizde (koronavirüs) pozitif çıkan vaka yoktur. İnfaz düzenlemesiyle ilgili önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelecek ve yürürlüğe girecektir." ifadelerini kullandı. İstanbul Adliyesi'ndeki vaka ile ilgili de açıklama yapan Bakan Gül, "Adliyede eşinde vaka çıkan hakim arkadaşımızın test sonucu henüz çıkmadı." ifadelerini kullandı.

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