Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Halil Sezai yorumu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/adalet-bakani-abdulhamit-gulden-halil-sezai-yorumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, komşusunu döven Halil Sezai hakkında "Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halil Sezai hakkında, "Asla kabul edilemez. Ben de şiddetle kınıyorum. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı birleştirici rolü olması gerekirken bu asla tasvip edilemez. Bu bir vandallıktır.

Ertesi gün bu görüntüler çıkıyor. Savcılık dosya girince ek ifade alıyor. Ama bu görüntüler sosyal medyaya düşmese de dosyaya girdiğinde ifadesini alacak. Yargı herkese lazım. Hakim savcı yargı faile bakmaz. Fiile bakar. Ve delillerle bağlıdır" dedi.