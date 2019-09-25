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Adana'da polis aracına bombalı saldırı

Giriş Tarihi: 25.09.2019, 08:52

Son dakika haberine göre Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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