Adliyelere girişte HES kodu şartı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/adliyelere-giriste-hes-kodu-sarti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Adalet Bakanlığı'nca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, adliyelere 'Hayat Eve Sığar' (HES) koduyla giriş yapılması şartı getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarında uyguladığı koronavirüs önlemlerine yenilerini ekledi. Bakanlık tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına gönderilen yazıda, adliyelere HES kodu giriş yapılması istendi. Yeni uygulama kapsamında ek personel de görevlendirilecek. Böylece HES kodu olmayan vatandaşlara adliye girişinde kod alınması konusunda yardımcı olunacak. Bakanlık ayrıca virüsle mücadele kapsamında Yeni Çalışma Esasları Klavuzu'nda yer alan tedbirlerin de devam ettiğini ve il pandemi kurullarıyla sürekli koordinasyon halinde olunması gerektiğini belirtti.