  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Adliyelere girişte HES kodu şartı

    Adliyelere girişte HES kodu şartı

    Giriş Tarihi: 03.12.2020, 15:33

    Adalet Bakanlığı'nca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, adliyelere 'Hayat Eve Sığar' (HES) koduyla giriş yapılması şartı getirildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarında uyguladığı koronavirüs önlemlerine yenilerini ekledi. Bakanlık tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına gönderilen yazıda, adliyelere HES kodu giriş yapılması istendi. Yeni uygulama kapsamında ek personel de görevlendirilecek. Böylece HES kodu olmayan vatandaşlara adliye girişinde kod alınması konusunda yardımcı olunacak. Bakanlık ayrıca virüsle mücadele kapsamında Yeni Çalışma Esasları Klavuzu'nda yer alan tedbirlerin de devam ettiğini ve il pandemi kurullarıyla sürekli koordinasyon halinde olunması gerektiğini belirtti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adliyelere girişte HES kodu şartı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Maskeli hırsız bahşiş paralarını da çaldı
    Maskeli hırsız bahşiş paralarını da çaldı
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı
    İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı
    Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı
    Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı
    Hercai 50. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 50. yeni bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    İzmir'de FETÖ'ye 'garson' operasyonu
    İzmir'de FETÖ'ye 'garson' operasyonu
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki
    İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
    İzmir merkezli 39 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon