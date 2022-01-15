Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2019'da yapımına başlanan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor. Müze binası, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Adnan Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarında 700 metrekare alan üzerine inşa edildi. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.
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