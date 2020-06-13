Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, soru sorduğu doktor tarafından hakarete uğrayan Mesure Toker'in (87) kızı Nazlı Toker ile görüntülü konuşma yaparak yaşanan olay nedeniyle hem kendisi hem de kurum adına üzgün olduklarını belirtti.
Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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