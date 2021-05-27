Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 61 yıl geçti. Başbakan Adnan Menderes, 2 arkadaşıyla birlikte darbe sonrası asılarak idam edildi. O acı, dün gibi tazeyken, Menderes'in cezaevi sürecinde görevli bir asker yaşadıklarını anlattı.
Adnan Menderes'in son anlarını anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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