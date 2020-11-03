AFAD Başkanı Güllüoğlu depremdeki son durumu aktardı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/afad-baskani-gulluoglu-depremdeki-son-durumu-aktardi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu İzmir’de yaşanan deprem sonra başlatılan arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Güllüoğlu, “Rıza Bey ve Barış Sitesi’inde çalışmalar devam ediyor” dedi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, A Haber canlı yayınında İzmir'de yaşanan depremle ilgili konuştu,

Güllüoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

'Evim hasarlı ama korkuyorum' diyen her vatandaşa kurulan çadırlarımızda gelip kalabilir kimseye bir şart koşmuyoruz. Kızılay'ın sağladığı yemek imkânından da her vatandaşımız faydalanabilir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde gidermeye çalışıyoruz.

Enkazdaki çalışmaların zemin kata ulaşıncaya kadar süreceğini söyleyen Güllüoğlu, deremin büyüklüğüne ilişkin iddialarla ilgili de konuştu.

Uzman arkadaşlarımız depremin büyüklüğünü 6,6 merkez üssünü ise Seferihisar olarak tespit etti. İzmir'deki deprem 110 istasyonumuz tarafından ölçüldü. Tekrar tekrar yapılan ölçümlerin sonucundan depremin büyüklüğü 6,6 olarak belirlendi.

Depremin 7 büyüklüğünde olduğu iddialarının asla gerçeği yansıtmadığını iddia eden Güllüoğlu, depremin büyüklüğünün 6,6 olduğunu 7 oranının ise bir şehir efsanesi olduğunu söyledi. Öte yandan Güllüoğlu, 7,0 ila 6,6 büyüklüğünde yaşanan bir depreme afet yönetimi açısından herhangi bir fark olmadığını belirtti.