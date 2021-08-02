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    Afet bölgesindeki bakanlardan önemli açıklamalar! Yangınlarda son durum nedir?

    Giriş Tarihi: 02.08.2021, 13:43

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Yargın Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yaptı. Bakan Pakdemirli, 'Tüm yangınlara 16 uçak, 51 helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 5 bin üzerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Uçaklar konusunda alan yaygın olduğu için ama defalarca sortiler de yapılıyor. Muğla'da sabahtan binden fazla helikopter sortisi ve 3 bin tondan fazla su atıldı.' dedi. Manavgat yangının devam ettiğini söyleyen Pakdemirli, ''Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu'' diye konuştu.

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