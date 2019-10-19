 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Afrikalı katılımcı, Başkan Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı

Afrikalı katılımcı, Başkan Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı

Giriş Tarihi: 19.10.2019, 14:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcıyla arasında geçen diyalog gülümsetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcıyla arasında geçen diyalog gülümsetti.

3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan, Kayseri'deki programına gitmek için salondan çıktığı esnada yaşanan bir an katılımcıları gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı esnasında Komor Adaları'nın bir parçası olan Mayotte'den gelen Younoussa Abaine isimli katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarılmak istedi. Güvenlik bandını aşarak Cumhurbaşkanına sarılmayı başaran Abaine'ye Erdoğan'ın, "Maşallah, çok kuvvetlisin, biliyorum'' diyerek karşılık vermesi katılımcıları gülümsetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Kayseri'deki programına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afrikalı katılımcı, Başkan Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e ahde vefa!
Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e ahde vefa!
Muğla'da balon balığının teneke içecek kutusunu yemesi şaşırttı
Muğla'da balon balığının teneke içecek kutusunu yemesi şaşırttı
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya tokat gibi sözler!
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya tokat gibi sözler!
Hercai 18. bölüm fragmanı izle
Hercai 18. bölüm fragmanı izle
İzmir'de yük treni devrildi
İzmir'de yük treni devrildi
Hercai son bölüm tek parça izle!
Hercai son bölüm tek parça izle!
Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e ahde vefa!
Başkan Erdoğan, Nuri Pakdil için kürsüden Fatiha okuttu
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya tokat gibi sözler!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalar
İzmir'de yük treni devrildi
İzmir'de yük treni devrildi
Başkan Erdoğan'dan açıklama: Bir takım ülkelerin tavrı değişti
Başkan Erdoğan'dan açıklama: Bir takım ülkelerin tavrı değişti
Başkan Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı!
Başkan Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı!
Başkan Erdoğan'dan ABD ile anlaşma sonrası ilk açıklama
Başkan Erdoğan'dan ABD ile anlaşma sonrası ilk açıklama