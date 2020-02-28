Afyonkarahisar Dinar'a şehit ateşi düştü! Yüzbaşı Süleyman Şahin'in ailesine acı haber verildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/afyonkarahisar-dinara-sehit-atesi-dustu-yuzbasi-suleyman-sahinin-ailesine-aci-haber-verildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

Şehidin Sanayi Mahallesi Dokuma Sokak'taki baba ocağına gelen Kaymakam Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, şehadet haberini, baba Mehmet ile anne Arzu Şahin Ankara'da olduğu için kardeşi Gökhan Şahin'e verdi.

Şehidin kardeşi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

Şahin'in ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Öte yandan Süleyman Şahin'in evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.