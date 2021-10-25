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    Afyonkarahisar'da nefes kesen DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

    Giriş Tarihi: 25.10.2021, 12:16

    Afyonkarahisar'da, polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen 2 Tunuslu ile 'örgüte yardım'dan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 Suriye uyruklu yakalandı. Operasyonda evde bulunan 18 yaşından küçük 1 kişi de gözlem altına alındı. Operasyon anı, polis kamerasınca kaydedildi.

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün, DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ile yürüttüğü çalışma kapsamında, örgüt üyelerinin bulunduğu evler tespit edildi.

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen arama kararı sonrası düzenlenen operasyonda, Tunus uyruklu Moez Alouani ile Ahmed Aladani, 'örgüt üyesi olma' suçundan gözaltına alındı. Evde ayrıca Konya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası'nca hakkında 'örgüte bilerek isteyerek yardım etmek' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriyeli Abdülhekim El Bekro ile 18 yaşından küçük A.E.H. de yakalandı.



    BASKIN ANI KAMERADA
    Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'nün operasyon anına yönelik paylaştığı görüntülerde polislerin, evin kapısını koçbaşı ile kırıp, içeri girdikten sonra şüphelileri yakalayıp, sağlık kontrolü için hastaneye götürdüğü anlar yer alıyor. Operasyonda şüphelilerden birinin, polis içeri girdiği sırada üzerini giymeye çalıştığı, diğerlerinin de yataklarında uyurken yakalandığı görülüyor.

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