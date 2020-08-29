Afyonkarahisar'daki Yunan zulmünün görüntüleri 99 yıl sonra ortaya çıktı!

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünde Yunanların işgal ettiği Afyonkarahisar’da 1921’de Yunan askerleri tarafından çıkarılan ve 300’e yakın ev ile iş yerinin zarar gördüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı. Kim tarafından çekildiği bilinmeyen ancak Yunanca seslendirilen videoda Yunan askerlerinin yangın mahallinde dolaşmaları ve söndürme çalışmalarına destek olmamaları ise dikkatlerden kaçmıyor.

13 Temmuz 1921 tarihinde başlayan işgalde Afyonkarahisar'da Yunan askerleri tarafından çıkarılan yangın Yunanların katliamlarını gözler önüne serdi. Kent merkezindeki bugünkü Tuz Pazarı caddesinde halka gözdağı vermek için Yunan askerleri tarafından çıkarılan yangından hemen sonra çekilen görüntülerde 300'e yakın ev ve iş yeri zarar gördü. Dönemin gazetelerinden yola çıkarak ise yangının 14 Ekim 1921'de çıkarıldığı öğrenildi.

Görüntülerde o dönem yanan yapılardan halen dumanların tütmesi ve vatandaşların yangını söndürmek için basma tulumbalar ile alevlere müdahale etmeleri yer alıyor. Yoğun bir kalabalığın olduğunun gözlendiği yangın yerinde Yunan askerlerinin büyük bir facia yaşanmasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi yangın mahallinde dolaşmaları, yangın söndürme çalışmalarına hiçbir şekilde destek vermemeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerden bazı Yunan askerlerinin ise gülümsedikleri görülüyor.



"YUNANLARIN YURT DIŞINDA KARA PROPAGANDA YAPIYOR"

Görüntüleri ortaya çıkaran Afyonkarahisar Mevlevihane Müze Müdürü ve Araştırmacı Yazar Hasan Özpınar, ortaya çıkarılan görüntüler ile Yunanlarının Türk ordusuna dair yaptığı kara propagandanın da önüne geçildiğini ifade etti. Özpınar, "Geçtiğimiz yıllarda yangına dair Yunanların yurt dışında yaptıkları kara propagandayı dönemin gazeteleri aracılığı ile gözler önüne sermiştik. Bugün ise o yangın dair film (video) görüntülerine ulaştık. Görüntülerden yanan alanı, söndürmeye çalışan Türk vatandaşlarını ve adeta yaptıkları işten çok büyük keyif almışçasına dolaşan Yunan askerlerini görmek mümkün" diye konuştu.



YUNANLILAR BATI ANADOLU'DA BÜYÜK BİR YIKIM NEDEN OLDU!

Yunan ordusunun Anadolu'da kaldığı 3 yıllık süre içerisinde Batı Anadolu'yu büyük bir yıkıma sebep olduğunu vurgulayan Özpınar açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Yakılan, yıkılan köyle ve katledilen insanlara dair belgeler, fotoğraflar dönemin Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünün yayınladığı kitapta gözler önüne serildi. İngilizce ve Fransızca da yayınlanan kitapta Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar yakılan, yıkılan yerlerin fotoğrafları var. Afyonkarahisar'da yakılan İzmir İstasyon binasının da fotoğrafı var. Bizim araştırmamız olan 'İşgal Günlerinde Afyonkarahisar' kitabında da o yılları yaşayanların anıları ve fotoğraflarından oluşan bir kitap. Bulduğumuz film kısa ama o günleri gösteren ve Yunanların Afyonkarahisar'da çıkardıkları yangına dair olması açısından önemli. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde böyle bir vesikayı ilk kez ortaya çıkardığımız için bahtiyarız" dedi.

İHA