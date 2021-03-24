Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesinin ardından bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, teşekkür konuşmasında 2023 ve Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Erdoğan, "Şunu unutmayalım; Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler." dedi.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Erdoğan'dan teşekkür konuşması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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