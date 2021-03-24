AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Erdoğan'dan teşekkür konuşması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-parti-7-olagan-buyuk-kongresinde-yeniden-genel-baskan-secilen-erdogandan-tesekkur-konusmasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesinin ardından bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, teşekkür konuşmasında 2023 ve Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Erdoğan, "Şunu unutmayalım; Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler." dedi.