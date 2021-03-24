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    AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Erdoğan'dan teşekkür konuşması

    Giriş Tarihi: 24.03.2021, 16:13

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesinin ardından bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, teşekkür konuşmasında 2023 ve Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Erdoğan, "Şunu unutmayalım; Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler." dedi.

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