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    AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde coşkulu anlar

    Giriş Tarihi: 24.03.2021, 13:06

    Son dakika haberi! AK Parti’de büyük gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu açıklandığı AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye gelmesiyle birlikte Kayahan'ın "Seninle her şeye varım ben" şarkısı çalınmaya başlandı ve salonda büyük bir coşku yaşandı.

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