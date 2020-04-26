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    AK Parti Mersin İl Başkanlığı kurgu görüntüler için harekete geçti!

    Giriş Tarihi: 26.04.2020, 15:02

    Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulunan AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik, “Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?” dedi. Ercik, “AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

    AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik, Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulundu.

    "DÜNYADA BELKİ DE İLK KEZ BİR FİLMİN KAMERA ARKASI FİLMİN KENDİNDEN ÖNCE YAYIMLANDI"
    Cesim Ercik, dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlandığını belirterek, "Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur: CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?" diye sordu.

    Cesim Ercik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından yayınlanan videoyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı ve "Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.



    CANAN KAFTANCIOĞLU, KURGU GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI!
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Şovu da rolü de kim yapıyor daha iyi anlayabilmek için buyrun öyleyse.. Ne yaparsanız yapın #HalkınBelediyeleri vatandaşa hizmet etmeye devam edecek" iddiasında bulundu. Kaftancıoğlu, söz konusu paylaşımına görüntü de eklendi.

    Söz konusu kurgu görüntülerde; bir kameramanın bir kişiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan limon alımıyla ilgili konuşma yaptıkları görülüyor.



    İŞTE O AÇIKLAMA
    AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik'in açıklaması şöyle:

    "Sosyal Medya'da dolaşan ve ilimiz Erdemli ilçesinde çekildiği iddia edilen bir videonun mesnetsiz bir şekilde partimize yönelik bir antipropaganda aracı olarak kullanılmasına ilişkin bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

    "Buna göre; söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur."

    "Videoda yer alan bazı şahısların partimize yakın paylaşımlarının olması eylemlerinin sorumluluğunu partimize yüklemez ve her yaptıklarının partimizi bağlayacağı anlamına gelmez."

    "Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez."



    "Kaldı ki dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlanmasıdır. Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur: CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?"

    "Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır. Bu video üzerinden partimize yapılan saldırılar da bunun apaçık kanıtıdır."

    "Partimiz adalete sonuna kadar güvenmektedir. Ve söz konusu video ile ilgili de hukuki olarak tüm girişimler yapılmıştır."

    KENAN KIRAN / SABAH

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