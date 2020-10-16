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    Yeniasır TV Gündem AK Parti Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

    AK Parti Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 16.10.2020, 23:37

    AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti. Vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak baş sağlığı diledi.Başkan Erdoğan Esayan'ın vefatı nedeniyle yapmış olduğu paylaşımda " Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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