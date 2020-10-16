AK Parti Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-parti-milletvekili-markar-esayan-hayatini-kaybetti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti. Vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak baş sağlığı diledi.Başkan Erdoğan Esayan'ın vefatı nedeniyle yapmış olduğu paylaşımda " Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.