AK Parti MKYK sona erdi! ABD'ye rapor tepkisi

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Son dakika haberi....Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, ABD'nin İnsan Ticareti raporunda Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları hakkında "ABD'nin İnsan Ticareti raporunda Türkiye'nin suçlanması asla kabul edeceğimiz bir durum değildir. Açık ve net bir şekilde iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti sicili en temiz ülkedir" dedi.