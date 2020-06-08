AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çelik, koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesabın tespit edildiğini bildirdi.
AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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