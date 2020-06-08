  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar

    AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar

    Giriş Tarihi: 08.06.2020, 17:48

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çelik, koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesabın tespit edildiğini bildirdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Libya'da 100 yıllık plan işte böyle bozuldu
    Libya'da 100 yıllık plan işte böyle bozuldu
    ODA TV, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki savaş planlarını sızdırdı mı?
    ODA TV, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki savaş planlarını sızdırdı mı?
    MHP Lideri Bahçeli'den Yunan bakanın küstah açıklamasına sert tepki!
    MHP Lideri Bahçeli'den Yunan bakanın küstah açıklamasına sert tepki!
    İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, terör destekçilerine ihale vermişti! İnceleme yapılması için çalışmalar başladı
    İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, terör destekçilerine ihale vermişti! İnceleme yapılması için çalışmalar başladı
    Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
    Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
    400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği!
    "400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği!"
    Libya'da 100 yıllık plan işte böyle bozuldu
    Libya'da 100 yıllık plan işte böyle bozuldu
    ODA TV, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki savaş planlarını sızdırdı mı?
    ODA TV, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki savaş planlarını sızdırdı mı?
    MHP Lideri Bahçeli'den Yunan bakanın küstah açıklamasına sert tepki!
    MHP Lideri Bahçeli'den Yunan bakanın küstah açıklamasına sert tepki!
    İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, terör destekçilerine ihale vermişti! İnceleme yapılması için çalışmalar başladı
    İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, terör destekçilerine ihale vermişti! İnceleme yapılması için çalışmalar başladı
    Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
    Mayıs ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
    Başkan Erdoğan, Abdürrahim Karakoç'un şiirini seslendirdi
    Başkan Erdoğan, Abdürrahim Karakoç'un şiirini seslendirdi