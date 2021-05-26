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    AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

    Giriş Tarihi: 26.05.2021, 15:51

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantının gündeminde seçim kanunu ve siyasi partiler yasasında yapılacak değişiklikler var. Ayrıntılar A Haber canlı yayınında ele alındı.

    A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

    AK Parti MYK Toplantısı 23 gün aranın ardından bugün gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan, Grup Toplantısı'nın ardından AK Parti'ye geldi. Önemli ana gündem mallederi olacak. Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası'nda yapılacak bir çalışma var. Bu noktada MYK'da bir sunum gerçekleştirilmesi bekleniyor. Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası'ndaki değişiklik öngören taslak metin değerlendirilecek. Şayet buradan bir onay çıkarsa ittifak ortağı MHP ile birlikte görüşülecek ve muhalefet kanadına da sunulacak. Taslak metinde seçim barajı yer almakta. Baraj düşecek mi düşmeyecek mi? Bugün itibarıyla bu taslak metin oldukça önemli. Seçimlerde parti oylarıyla ittifak oylarının farklı bir şekilde değerlendirilmesi noktasında bir çalışma var. Öte yandan partiler arası vekil transferi noktasında oldukça önemli başlıkların yer aldığını biliyoruz bu taslakta. Bunların her biri MYK toplantısında ele alınacak. Daraltılmış bölge modeli de değerlendirilecek. Yeni Anayasa noktasında ne gibi çalışmalar var? Bu da toplantıda ele alınacak.

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