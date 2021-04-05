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    AK Parti MYK bildiri gündemiyle toplanacak

    Giriş Tarihi: 05.04.2021, 10:02

    24 Mart'ta gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin ardından yenilenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek. Daha önce 8 Nisan Perşembe günü yapılacağı açıklanan toplantı 104 emekli amiralin bildirisi nedeniyle erkene çekildi. Detayları A Haber'den Lamia Ayhan aktardı.

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