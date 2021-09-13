AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli mesajlar

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Güvenlik güçlerimiz bu sene ülkemizde 130 terör eylemi engellenmiştir." dedi.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantının ardından Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Sakarya Zaferi'nin 100. yılının idrak ettiğimiz dönemdeyiz. Bu safer dönüm noktalarından bir tanesidir. Düşmana dur diyerek bu toprakların ebediyen topraklarımız olacağını bir kez daha ilan edilmiştir. O mücadele emeği geçenlere saygılarımızı şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.



Bu sene Göbeklitepe'deki 13 bin yıl öncesine tarihlenen 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilen taşın küçültülmüş kopyası Cumhurbaşkanımızın katılımıyla BM bahçesinde kalıcı olarak sergilenmeye başlayacak.

"Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti üçüncü yılına girdi. Hakkari, Şırnak, İzmir ve Muş'ta da aileler vicdan nöbetini tutmaya devam ediyor. Diğer illerdeki anneler de gündemimizdedir.

"EREN OPERASYONLARI 15 BÖLGEDE SÜRÜYOR"

Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. Eren operasyonları 15 bölgede sürüyor. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe operasyonları da devam ediyor. İnsanlık düşmanı yapı olan terör karşı yapılan mücadele sorumluluğumuzdur.

"130 TERÖR EYLEMİ ENGELLENMİŞTİR"

Güvenlik güçlerimiz bu sene ülkemizde 130 terör eylemi engellenmiştir. Engellenen 130 eylem karşısında kararlı mücadele veren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar da devam ediyor.

"EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE17 KATINA ÇIKARILMIŞTIR"

Okul öncesi eğitim çocukları eğitime hazırlamak için kritik bir rol oynuyor. Son 18 yılda okul öncesi eğitime erişen öğrenci sayısı 4 kat artmıştır. 4+4+4 sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitime geçmemiz, okullaşma oranını 87.93'e ulaştırdı. MEB'in bütçesi sürekli olarak artırılmıştır. Eğitime ayrılan bütçe 17, yatırıma ayrılan bütçe 5 katına çıkarılmıştır. Öznemiz öğretmenlerimizdir. Eğitim alanını güçlendirmeye devam edeceğiz. Eğitim ülkenin geleceğidir.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN' KİTABI

Sayın Cumhurbaşkanımızın kitabı yayınlandı. Bu kitap ülkemizin siyasi ve çeşitli konulardaki liderlik ettiği konuları anlatıyor. BM'deki çifte standart meselesidir. BM'nin meşruiyet, kapsayıcı sorunları var. Cumhurbaşkanımız BM toplantılarına katıldığında yüksek sesle bunları ifade etti. Veto konusundaki imtiyazın ortadan kalkması gibi konularda bu kitapta sadece eleştirileri değil değerlendirmeleri de okumak mümkün olacaktır. Aslında kurumların giderek işlevsizleştiği dönemin içerisinden geçiyoruz. Bu kitapta Türkiye'nin hangi reform önerilerinde bulunduğu görülecektir. Bu kitaptan gelecek gelir AFAD'a bağışlanacaktır.

MISIR'LA İKİLİ İLİŞKİLER

Mısır'la ilişkilerimizde normalleşme süreci yaşanıyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Haftalık 21 seferle THY, Afrika'da en çok seferi Kahire'ye düzenliyor. Mısır ülkemizin önemli ortaklarından bir tanesi. Tarihten gelen kardeşlik bağlarımız, dostluk bağlarımız var. Mısır ile ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki meseleler Mısır ile konuşmamız gerekn konular.

AFGANİSTAN'DAKİ SON DURUMLA İLGİLİ

NATO destek misyonunun sona ermesiyle bizim askerlerimiz ülkemize dönmüş oldu. Böylece kahraman askerlerimiz 20 yıl boyunca yaptığı görevini tamamlamış oldu. Büyükelçiliğimiz kapatılmadı, hizmet vermeye devam etmektedir. Bizim dışımızda Pakistan, Rusya, Çin ve İran Büyükelçilikleri faaliyetlerini sürdürüyor.

"AFGANİSTAN'DAKİ HÜKÜMET KAPSAYICI OLAMADI"

Kapsayıcı bir hükümetin ortaya çıkmasını diliyoruz ama kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz 33 kişilik hükümetin geçici olduğu ifade ediliyor. Bu hükümet yeterince kapsayıcı olmadı. Takiplerimizi sürdüreceğiz. Dini, etkin ve yerel güçlerin mecliste söz sahibi olmasını umuyoruz. Kadın hakları konusunu takip ediyoruz.

LAFARGE'A TEPKİ

Şimdi yeni bir şey çıktı. Fransız Lafarge firması, Gizli Servisi'nin bilgisi dahilinde DEAŞ'ı desteklemiş. Bu faaliyet insanlığa karşı işlenen suçlara örnektir. Fransız yargısı da Lafarge firmasının yargılanması için karar aldı.