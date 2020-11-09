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    AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

    Giriş Tarihi: 09.11.2020, 20:01

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. ABD'deki başkanlık seçimi için Çelik, "Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra Türkiye tabi ki tebrik edecektir. Başkanlığa seçilen kişiyle de uygun politik yöntemlerle çalışacaktır." dedi.

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