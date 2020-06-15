AK Parti MYK toplantısı başladı

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Gelen son dakika haberine göre; AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yapacak.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.40'ta başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı alınan tedbirler, Libya'daki gelişmeler, parti ve Meclis çalışmaları ele alınacak.

Toplantıda, Tanıtım ve Medya Başkanlığı sunum yapacak. Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunlarında Yapılacak Değişiklikler değerlendirilecek.