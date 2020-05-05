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    Yeniasır TV Gündem AK Parti MYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar:

    AK Parti MYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar:

    Giriş Tarihi: 05.05.2020, 17:44

    AK Parti MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Normalleşme sürecine girmemiz son derece önemli. Rehavete kapılmamızın gerektiği bir dönemdeyiz." dedi. Darbe imalarına sert tepki gösteren Çelik, "Bu milli iradeye dönük suikast girişimidir." ifadelerini kullandı.

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