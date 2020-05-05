AK Parti MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, "Normalleşme sürecine girmemiz son derece önemli. Rehavete kapılmamızın gerektiği bir dönemdeyiz." dedi. Darbe imalarına sert tepki gösteren Çelik, "Bu milli iradeye dönük suikast girişimidir." ifadelerini kullandı.
AK Parti MYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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