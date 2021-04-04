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    AK Parti MYK yarın bildiri gündemiyle toplanacak

    Giriş Tarihi: 04.04.2021, 16:19

    24 Mart'ta gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nin ardından yenilenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ilk toplantısını yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirecek. Daha önce 8 Nisan Perşembe günü gerçekleştireceği açıklanan toplantı 104 emekli amiralin bildirisi nedeniyle erkene çekildi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bildiriye karşı partinin tepkisini kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Detayları A Haber'den İlter Yeşiltaş aktardı.

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