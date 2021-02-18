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    AK Parti Sözcüsü Çelik: Gara şehitlerimizin canını kurtarmak için her seçenek değerlendirilmiştir

    Giriş Tarihi: 18.02.2021, 19:23

    AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Gara şehitleri) Evlatlarımızın canını kurtarmak için diplomasi ve operasyon alanına giren her seçenek değerlendirilmiştir. Orada o evlatların canını kurtarmak için ne gerekiyorsa vardı." dedi.

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