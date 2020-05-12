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    AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin darbe gündemi yoktur!

    Giriş Tarihi: 12.05.2020, 17:50

    AK Parti MYK Toplantısı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Darbe tartışmaları ile ilgili Ömer Çelik: "Tartışmayı başlatan biz değiliz. Burada Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira söz konusudur. Kaos ve yıkım siyasetine oynuyorlar." ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca, "Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır." dedi.

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