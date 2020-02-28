AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-parti-sozcusu-celikten-flas-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak İdlib'deki alçak saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." ifadelerini kullandı.