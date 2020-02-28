AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak İdlib'deki alçak saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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