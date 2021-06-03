AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ak-parti-sozcusu-omer-celik-aciklamalarda-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Marmara denizindeki müsilaj, denizcilerin deyimi ile deniz salyası son derece tedirgin edici. Tahammül edemeyeceğimiz bir kirliliğe işaret ediyor. İklim değişikliği, denizin durgun olması buna yol açtığını söylüyor. Ortaya çıkan tablo radikal bir şekilde müdahale etmemizi gerektiriyor. " dedi.