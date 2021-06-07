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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu

    Giriş Tarihi: 07.06.2021, 18:40

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.45'te başladı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, "HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açılması hakkında, "İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç." ifadelerini kullandı.

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