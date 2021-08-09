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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bazı siyasiler fitne ateşi yakmaya çalıştı

    Giriş Tarihi: 09.08.2021, 18:09

    Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 256 yangının kontrol altına alındığını, 4 yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Ömer Çelik, "Bugüne kadar karşılaştığımız en ağır tablolardan biri" ifadesini kullandı. Yangınlar üzerinden yapılan yalan haberlere tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Provokasyonlara, yalan haberlere karşı duruş sergilenmeli. Karşı karşıya kaldığımız bu provokasyonlara Bazı siyasiler fitne ateşi yakmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

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