Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti MYK toplantısının ardından Kovid-19 aşısı yaptıracağını bildirdi. Coronavirüs aşısı Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanacak.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Kovid-19 aşısı olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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