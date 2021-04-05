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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıyız

    Giriş Tarihi: 05.04.2021, 21:28

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, bazı emekli amirallerin açıklaması hakkında, "MYK'miz kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır." dedi.

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