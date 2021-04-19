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    Yeniasır TV Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu

    Giriş Tarihi: 19.04.2021, 19:04

    Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, "Yunan Dışişleri Bakanı Ankara ile konuşmak için gelmemiş, Atina'ya konuşmak için gelmiş. Son derece bağnaz bir şekilde ülkemizi itham etti. Dışişleri Bakanımız, cevap verdikten sonra son sözü yine misafir bakana verdi. Ama yine aynı şekilde devam etti. Müzakereye gelmiş ama müzakereyi sabote etmiş olarak kayıtlara geçmiş oldu" dedi.

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